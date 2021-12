Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro lascia la casa, ma perché? C’entra sua madre, ma non solo… (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manila Nazzaro questa sera lascerà la casa del Grande Fratello Vip, nonostante voglia restare. La ex Miss Italia ha più volte espresso il suo desiderio di poter tornare dal suo amato Lorenzo Amoruso e ovviamente dai suoi figli, ma sembra che la decisione di uscire dal reality sia stata presa forzatamente. A quanto pare C’entra... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 dicembre 2021)questa sera lascerà ladelVip, nonostante voglia restare. La ex Miss Italia ha più volte espresso il suo desiderio di poter tornare dal suo amato Lorenzo Amoruso e ovviamente dai suoi figli, ma sembra che la decisione di uscire dal reality sia stata presa forzatamente. A quanto pare...

Advertising

zazoomblog : Grande Fratello Vip Soleil Sorge riceve una proposta di lavoro: ecco cosa farà su Canale 5 dopo il reality -… - tuskatore : -3 ore a 'il Milan pesca i Cesaroni e il Grande Fratello ??????????????????????????????'. - galveengeims : RT @sciutmi: Non c’è più meritocrazia in questo paese da quanto hanno smesso di fare il grande fratello normale e hanno iniziato a fare sol… - Martini14Emma : RT @Azzurra______: Aldo invita tutti i vipponi a festeggiare il suo ultimo sabato nella casa. Ed è festa!! Grazie Aldo per averci fatto a… - Monica733344032 : @mattino5 passare dalla tragedia di Ravanusa al grande fratello è un attimo. Di indecenza direi -