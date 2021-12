Grande Fratello Vip | le anticipazioni sulla ventisettesima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, lunedì 13 dicembre, andrà in onda ladelVip 6. Leci informano che gli attuali concorrenti del reality dovranno confermare o meno la loro presenza nella Casa dopo la serata odierna, alla luce del prolungamento della trasmissione fino al 14 marzo 2022. I tre inquilini che sembrano certi di lasciare il reality sono Aldo Montano, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro: se i nomi dei primi due erano già sicuri da tempo, quello di Manila si è aggiunto a sorpresa nelle ultime ore, dopo una misteriosa telefonata. In bilico troviamo Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri e Francesca Cipriani, anche se la sensazione è che possano rimanere tutti e tre in gioco.vip,...