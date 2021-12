Grande Fratello Vip, diretta ventisettesima puntata: Belli a confronto con Delia. Ecco tutti i vip che lasceranno la casa (Di lunedì 13 dicembre 2021) . L'attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) . L'attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto ...

Advertising

noirchocolaat : ma davide e gm che sostengono di non volere rotture, si rendono conto di stare al grande fratello e non nel salotto della nonna? #gfvip - onlymurdred : @EBCAXDECEMBER Neanche guardo il grande fratello, ma Alex mi sta proprio sul cazzo. È un narcisista schifoso e sper… - SofffJB : @Giugiu121212 la prossima volta che voglio confessarmi allora vado al grande fratello ;) - SMSNEWSOFFICIAL : Lunedì 13 dicembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con @GrandeFratello Vip @alfosignorini… - GiorgiaMastu : Sapevo che non poteva essere bello come quello dell’anno scorso, ma non avrei immaginato che quest’anno il Grande F… -