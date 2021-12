Grande Fratello Vip, Delia tradisce Alex Belli: dietro c’è Fabrizio Corona? L’indiscrezione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip sembra avere un comune denominatore per tutti i gieffini all’interno del reality: Fabrizio Corona. L’ex Re dei paparazzi, infatti, è stato spesso nominato in relazione a Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Oggi il suo nome torna ad essere affiancato a quello di Alex Belli e sua moglie... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa edizione delVip sembra avere un comune denominatore per tutti i gieffini all’interno del reality:. L’ex Re dei paparazzi, infatti, è stato spesso nominato in relazione a Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Oggi il suo nome torna ad essere affiancato a quello die sua moglie...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - zazoomblog : Stasera in tv: Blanca e Grande Fratello Vip - #Stasera #Blanca #Grande #Fratello - Adriana55277430 : @GrandeFratello Il grande fratello dovrebbe smettere di proteggere questa arrogante . Ricordo che i sponsor in un e… - SamaRosa70 : RT @lucabattanta: Ho trovato un lavoro per le virostar. Tutte al Grande Fratello vip - Maurizi51840501 : @vvivi80 E dopo il grande fratello cosa ha fatto marina? Il nulla cosmico -