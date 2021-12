Grande Fratello Vip, Davide Silvestri scarica Alex Belli: “Ho smesso di credergli” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo settimane di Grande amicizia e intesa nella Casa del Grande Fratello Vip 6, Davide Silvestri negli ultimi tempi ha cominciato a mettere in dubbio la sincerità di Alex Belli, e infine un recente episodio lo ha convinto della falsità di quello che credeva un amico, al punto che l’attore ha confessato di non credergli più. Come riporta Biccy, la sceneggiata furiosa fatta da Belli sabato scorso per uscire dalla Casa del GF Vip non è piaciuta a Davide che parlando con Francesca Cipriani ha messo in dubbio la veridicità della crisi di Alex: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena” ha dichiarato. E ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo settimane diamicizia e intesa nella Casa delVip 6,negli ultimi tempi ha cominciato a mettere in dubbio la sincerità di, e infine un recente episodio lo ha convinto della falsità di quello che credeva un amico, al punto che l’attore ha confessato di nonpiù. Come riporta Biccy, la sceneggiata furiosa fatta dasabato scorso per uscire dalla Casa del GF Vip non è piaciuta ache parlando con Francesca Cipriani ha messo in dubbio la veridicità della crisi di: “La sceneggiata della porta rossa era bizzarra.prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena” ha dichiarato. E ...

