Grande Fratello Vip | chi sarà l’undicesimo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Chidella sesta edizione delVip dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino? In nomination sono finiti Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsè, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@tv) Vi ricordo che il biglietto di ritorno delle donne è già stato trovato (lo aveva Miriana Trevisan), quindi la vippona che uscirà non avrà alcuna possibilità di rientro. Quello degli uomini, invece, non è stato ancora trovato. Il televoto ...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - sake_road : #gfvip Soleil: 'Alex qui esprime tutte le sue sfaccettature' - Soleil tesse le lodi di Alex, ritenendo che l'attore… - infoitcultura : Grande Fratello: c'è chi lascia, chi resta e chi entra: i nuovi concorrenti - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasceranno il reality: è ufficiale - infoitcultura : Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasciano il Grande Fratello Vip - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

TGCOM

...ringraziare su tutti Enzo Salera e gli amministratori che con tenacia portano avanti un... dalla candidatura (ed elezione) di suoLuca con la civica di Petrarcone che sconfessò il Pd, ...Olga Montano , la moglie del campione Aldo Montano , non vede l'ora di scoprire quale sarà la decisione della sua dolce metà sulla permanenza alvip . Lasciare il programma o continuare la rincorsa alla finale, che si terrà a marzo? Difficile azzardare un pronostico sulla decisione di Aldo, anche se sua moglie Olga sarebbe ...Questa mattina pare che il risveglio nella Casa non sia partito proprio con il piede giusto. Manila, dopo essersi recata in veranda, si ...Come gli altri concorrenti anche Alex Belli ha chiamato i suoi familiari dalla casa del Grande Fratello Vip, ma non ha ricevuto risposte ...