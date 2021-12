Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge litigano, poi scatta il bacio hot. Ma lei lo gela: “Lo senti questo? È finto come te” (Di lunedì 13 dicembre 2021) come nella scena di un film romantico, tra Soleil Sorge e Alex Belli è scoccata la scintilla. La “chimica artistica” (così l’attore di CentoVetrine aveva definito il loro rapporto) oggi 13 dicembre è stata suggellata da un bacio decisamente appassionato nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip6. Già da ieri sera il clima si era surriscaldato, con l’attore che aveva strizzato i capezzoli alla ragazza (vestita e divertita). Poi, dopo una lite furiosa in cui i due se sono dette ‘di cotte e di crude’ (“Stron*a”, “Non hai capito un ca**o del mio cuore” e via dicendo), i gieffini hanno fatto pace. “Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose?”, ha detto lui. L’ex corteggiatrice di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021)nella scena di un film romantico, traè scoccata la scintilla. La “chimica artistica” (così l’attore di CentoVetrine aveva definito il loro rapporto) oggi 13 dicembre è stata suggellata da undecisamente appassionato nel giardino della Casa delVip6. Già da ieri sera il clima si era surriscaldato, con l’attore che aveva strizzato i capezzoli alla ragazza (vestita e divertita). Poi, dopo una lite furiosa in cui i due se sono dette ‘di cotte e di crude’ (“Stron*a”, “Non hai capito un ca**o del mio cuore” e via dicendo), i gieffini hanno fatto pace. “Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose?”, ha detto lui. L’ex corteggiatrice di ...

Advertising

Simonet83853671 : RT @ggguore: Quando una persona in ogni programma fatto finisce per farsi odiare e fare una figura di mer*a colossale ci sono poche domande… - mickyCREE : RT @ggguore: Quando una persona in ogni programma fatto finisce per farsi odiare e fare una figura di mer*a colossale ci sono poche domande… - ggguore : Quando una persona in ogni programma fatto finisce per farsi odiare e fare una figura di mer*a colossale ci sono po… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli e Soleil Sorge litigano, poi scatta il bacio hot. Ma lei lo gela: “Lo senti questo?… - Lullaby76168358 : -