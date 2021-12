"Grande Fratello Vip 6", per Alex Belli e Soleil Sorge la Glass Room diventa bollente (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' stata una domenica pomeriggio decisamente 'calda' quella nella casa del ' Grande Fratello Vip 6 '. Soprattutto per Alex Belli e Soleil Sorge , che sono sempre più uniti... Dopo aver preparato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) E' stata una domenica pomeriggio decisamente 'calda' quella nella casa del 'Vip 6 '. Soprattutto per, che sono sempre più uniti... Dopo aver preparato ...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - Marisa22655718 : @catiuz92 Io dico che il grande fratello ha voluto così. - Casertasette : Per la Cirinnà con fratello camorrista e soldi nascosti nella cuccia del cane non si indigna nessuno. Per la Meloni… - sciutmi : Non c’è più meritocrazia in questo paese da quanto hanno smesso di fare il grande fratello normale e hanno iniziato a fare solo quello vip - bakeoffitalia : Manila Nazzaro parla con i suoi e pensa di lasciare il Grande Fratello VIP 6: la decisione ... -