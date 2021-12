“Grande Fratello Vip 6”, per Alex Belli e Soleil Sorge la Glass Room diventa bollente (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ stata una domenica pomeriggio decisamente “calda” quella nella casa del “Grande Fratello Vip 6”. Soprattutto per Alex Belli e Soleil Sorge, che sono sempre più uniti… Dopo aver preparato qualcosa per la cena, l’influencer si è recata nella Glass Room e, vedendo l’attore steso sul letto, si è messa accanto a lui. Stretti in un abbraccio i due sono passati ben presto dalle parole ai baci. Soleil ha provato a dire basta ma… senza troppa convinzione! “Basta con questo gioco!”. Lo stop di Soleil ad Alex sembra più di maniera che sostanziale. La ragazza infatti è tutt’altro che dispiaciuta dei baci e degli abbracci ricevuti e la complicità con Belli cresce giorno dopo giorno. Ma nella ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ stata una domenica pomeriggio decisamente “calda” quella nella casa del “Vip 6”. Soprattutto per, che sono sempre più uniti… Dopo aver preparato qualcosa per la cena, l’influencer si è recata nellae, vedendo l’attore steso sul letto, si è messa accanto a lui. Stretti in un abbraccio i due sono passati ben presto dalle parole ai baci.ha provato a dire basta ma… senza troppa convinzione! “Basta con questo gioco!”. Lo stop diadsembra più di maniera che sostanziale. La ragazza infatti è tutt’altro che dispiaciuta dei baci e degli abbracci ricevuti e la complicità concresce giorno dopo giorno. Ma nella ...

