(Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa sera andrà in onda ladelVip 6. Ecco lesul prossimo appuntamento con Alfonso Signorini ed i suoi Vipponi: È giunto il momento tanto atteso, quelloresa dei conti vis a vis tra Alex Belli e Delia Duran. L’attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun videomessaggio dalla famiglia, potrà finalmente avere un colloquio chiarificatore con la moglie. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti diaffetto e sembrano molto affiatati. Stasera i concorrenti comunicheranno la decisione in merito al loro futuro: qualcuno di loro deciderà di abbandonare il gioco? In nomination: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, ...

Advertising

Manuela69734396 : Io mi chiedo ancora perché c’è gente che guarda il grande fratello e soprattutto sostiene soleil che è la maleducaz… - IsaeChia : Grande Fratello Vip 6: le #anticipazioni della ventisettesima puntata #GfVip - MariaMacca3 : @GrandeFratello SI MA LA SOSPENSIONE DI SOLEIL DOVE' PER QUELLO CHE HA DETTO A SOFIA E FRANCESCA DOVE' LA PUNIZIONE… - natannever1970 : @alessan28580338 @GFI65 Rocco del grande fratello - mrsilverju : RT @tizianasullalun: La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. (Corra… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, ventisettesimo appuntamento con ilVip 6 , in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera Stasera, lunedì 13 dicembre 2021 , in ...Vip, diretta ventisettesima puntata: Belli a confronto con Delia. Ecco tutti i vip che lasceranno la casa. L'attore che nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto ...Dall'album "Volare" a "Come nelle canzoni" fino a Sanremo: "Contento di non esserci andato". Ecco il nostro video #atupertu ...Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell'ultim'ora sulla puntata di oggi, 13 dicembre, alle ore 21,35 su Canale 5. Info ...