Grande Fratello Vip 6, giorno 91: commenti al live (Di lunedì 13 dicembre 2021) giorno 91 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 13 dicembre 2021)91 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - anna_ursula : RT @Azzurra______: Aldo invita tutti i vipponi a festeggiare il suo ultimo sabato nella casa. Ed è festa!! Grazie Aldo per averci fatto a… - LG_1974 : @undotti Next step: “il grande fratello” o “l’isola dei famosi” Dopo qualche comparsata in TV dalla D’Urso & programmi demmerda simili. - infoitcultura : L'elogio ad Alex Belli - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - john_nuppey : ormai è tutto finalizzato a renderlo uno show tv. è diventato un misto tra grande fratello e forum. purché se ne pa… -