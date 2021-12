Grande Fratello Vip 6 | chi sarà il nuovo eliminato secondo i sondaggi

Advertising

paolocoa : FQ-Il Grande Fratello Vip si allunga fino al 14 marzo. Aldo Montano e Manuel Bortuzzo abbandonano il gioco, Katia R… - valen_mess_ : RT @tempoweb: #SoleilSorge, bomba #Mediaset. 'Scelta dai piani alti' dove la vedremo dopo il Grande Fratello Vip #gfvip #soleil #tv #iltemp… - valen_mess_ : RT @kiss05264305: Soleil e l’unica una battagliera libera e invece gli altri sono bravi solo a sparlare e fare gruppi ! Ognuno di loro da s… - saraa_lllops : Ah quindi decidere di uscire dal grande fratello è una scelta drastica ahahhahaha #gfvip - Dorayak56884206 : @lucabattanta Lì di sicuro un passaggio lo faranno, anzi pregheranno il Grande Fratello per poterlo fare. -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: 'ha detto che le piace Gianmaria'. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.Nuove immagini fanno discutere sul web: in un momento di scherzo tra i due, Alex ha toccato il seno di Soleil ironizzando sulle sue forme Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.Soleil però sembra presa da altro e non si dice interessata, con parole brusche, a quale decisione prenderà Alex. Grande Fratello Vip , Alex Belli definitivo: O esco e risolvo oppure lascio Delia Dura ...Nella sua ultima notte nella casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è rimasto solo con Gianmaria Antinolfi. Moltissimi telespettatori hanno notato il fatto che Manuel Bortuzzo non si ...