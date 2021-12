Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni puntata 13 dicembre: ultime news su Alex e Delia, chi resta in casa, nomination ed eliminati (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo la puntata di venerdì, che è stata piena di colpi di scena, torna l’appuntamento del lunedì sera di Canale 5 con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che da mesi, ormai, sta ottenendo un successo strepitoso. Record di ascolti e telespettatori sempre più appassionati alle storie dei ‘vipponi’, che ora sono consapevoli che l’edizione sarà la più lunga di sempre e si concluderà il 14 marzo. View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@GrandeFratellotv) Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni 13 dicembre 2021: chi sono i concorrenti in nomination La preferita dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo ladi venerdì, che è stata piena di colpi di scena, torna l’appuntamento del lunedì sera di Canale 5 con ilVip, il reality condotto da Alfonso Signorini che da mesi, ormai, sta ottenendo un successo strepitoso. Record di ascolti e telespettatori sempre più appassionati alle storie dei ‘vipponi’, che ora sono consapevoli che l’edizione sarà la più lunga di sempre e si concluderà il 14 marzo. View this post on Instagram A post shared by(@tv)Vip13: chi sono i concorrenti inLa preferita dal ...

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni puntata 13 dicembre: ultime news su Alex e Delia, chi resta in casa, nomina… - RitaFer37058264 : @GrandeFratello Allora possiamo scrivere ttt ciò che vogliamo ragazzi,ma il grande fratello compreso Signorini h… - ilary_paone : Queste sono le vere amicizie In casa del grande fratello vip 6 Vorrei dire a Sonia e Adriana volpe Date una gran… - giusegianci : @GiuliaSalemi93 Quest’anno il grande fratello fa schifo, come alcune persone che lo stanno rendendo tale -