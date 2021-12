Governo: Conte, 'cosa provo nel tornare a P. Chigi? Massima serenità' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Quali sentimenti provo nel tornare a Palazzo Chigi? "Di Massima serenità, è una bella giornata, guardate che sole...", risponde il leader M5S Giuseppe Conte, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Quali sentimentinela Palazzo? "Di, è una bella giornata, guardate che sole...", risponde il leader M5S Giuseppe, dopo l'incontro a Palazzocon il presidente del Consiglio Mario Draghi.

