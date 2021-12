Golden Globe, "È stata la mano di Dio" di Sorrentino tra i candidati come miglior film straniero (Di lunedì 13 dicembre 2021) ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film straniero. L’annuncio è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79/a edizione dei premi assegnarti dall’Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022. come riporta Repubblica la nuova presidente, prima di comunicare le nomination, ha detto: “Si è trattato di un anno di cambiamento e riflessione. Abbiamo lavorato per 8 mesi su un nuovo codice di condotta e nuove regole che ci dessero una prospettiva nuova e fresca grazie anche all’introduzione di 21 nuovi membri. Questo è stato anche un anno di grandi talenti sia in tv che al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) ‘Èladi Dio’ di Paoloè tra iai. L’annuncio è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79/a edizione dei premi assegnarti dall’Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022.riporta Repubblica la nuova presidente, prima di comunicare le nomination, ha detto: “Si è trattato di un anno di cambiamento e riflessione. Abbiamo lavorato per 8 mesi su un nuovo codice di condotta e nuove regole che ci dessero una prospettiva nuova e fresca grazie anche all’introduzione di 21 nuovi membri. Questo è stato anche un anno di grandi talenti sia in tv che al ...

