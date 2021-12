Golden Globe, ‘È stata la mano di Dio’ di Sorrentino candidato al miglior film straniero (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘È stata la mano di Dio‘ di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai Golden Globe come miglior film straniero. Se la vedrà con Scompartimento n. 6 (Finlandia / Russia / Germania), Drive My Car (Giappone), A Hero (Francia / Iran) e Madres Paralelas (Spagna). La 79/a edizione dei premi assegnarti dall’Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto‘Èladi Dio‘ di Paoloè tra i candidati aicome. Se la vedrà con Scompartimento n. 6 (Finlandia / Russia / Germania), Drive My Car (Giappone), A Hero (Francia / Iran) e Madres Paralelas (Spagna). La 79/a edizione dei premi assegnarti dall’Associazione della stampa straniera si terrà il 9 gennaio 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

