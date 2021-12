Gli italiani tra il fascino del Berlusconismo e l’antiberlusconismo su Twitter: #noQUIRISILVIO è tendenza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il caso mediatico sulla possibile nomina a Presidente della Repubblica di Silvio Berlusconi continua a scatenare (giuste?) polemiche. L’ora zero, infatti, si avvicina con l’approssimarsi della fine del 2021. E mentre l’ex Cavaliere strizza l’occhio ai pentastellati che, a cominciare da Giuseppe Conte, non disdegnano del tutto certe attenzioni, due quotidiani si danno battaglia per avallare o meno l’ascesa al Quirinale di Berlusconi, che resta comunque un’ipotesi remota, malgrado politici e giornalisti facciano ogni giorno di tutto per far credere il contrario. Nessuno in realtà vorrebbe il patrono di Mediaset Presidente della Repubblica, nemmeno Giorgia Meloni che intravede in lui un patriota da mettere al colle. Ma allora, perché così tanto clamore? Perché così tanto hype come quando, qualche settimana fa, il rapper Fedez ha “trollato” tutti facendo credere che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il caso mediatico sulla possibile nomina a Presidente della Repubblica di Silvio Berlusconi continua a scatenare (giuste?) polemiche. L’ora zero, infatti, si avvicina con l’approssimarsi della fine del 2021. E mentre l’ex Cavaliere strizza l’occhio ai pentastellati che, a cominciare da Giuseppe Conte, non disdegnano del tutto certe attenzioni, due quotidiani si danno battaglia per avallare o meno l’ascesa al Quirinale di Berlusconi, che resta comunque un’ipotesi remota, malgrado politici e giornalisti facciano ogni giorno di tutto per far credere il contrario. Nessuno in realtà vorrebbe il patrono di Mediaset Presidente della Repubblica, nemmeno Giorgia Meloni che intravede in lui un patriota da mettere al colle. Ma allora, perché così tanto clamore? Perché così tanto hype come quando, qualche settimana fa, il rapper Fedez ha “trollato” tutti facendo credere che ...

fanpage : Una delle voci più critiche sull'eventuale elezione di Silvio #Berlusconi come #PresidenteDellaRepubblica è Nanni M… - GianniGirotto : ANCORA SILENZIO DALLA #Rai, MENTRE GLI ALTRI MEDIA SPIEGANO AGLI ITALIANI COME FAR DIMINUIRE LE #bollette E fanno… - FratellidItalia : Riforme, Rampelli: Gli italiani vogliono l’elezione diretta e hanno ragione - filcatoscana : RT @CislToscana: La Cisl sabato in piazza non per difendere il governo, ma per continuare il confronto, che ha già dato risultati important… - CiccioMenzogna : @cicciogia Mangiatene tutti, ma prima gli italiani -