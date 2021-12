Gli auguri di Natale dell’Accademia: “Dopo il buio della notte c’è sempre l’alba” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La paura, il dramma, gli ospedali quasi al collasso: è in questo contesto che il grande cuore di Bergamo ha mostrato tutta la sua straordinaria forza, mettendo in campo energie, risorse e una marea di volontari che hanno contrastato l’avanzare della pandemia. L’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha fatto la sua parte, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione di interventi fondamentali che, nei momenti più bui degli ultimi due anni, hanno fatto sì che il territorio bergamasco abbia resistito e si sia rialzato. Ne sono la testimonianza i tanti caschi CPAP donati agli ospedali del territorio, la Tac mobile per la diagnosi precoce del Covid messa a disposizione del Bolognini di Seriate, l’ampliamento degli impianti d’ossigeno, la spinta decisiva per l’allestimento dell’ospedale da campo in Fiera prima e per i centri vaccinali poi, con tanti suoi volontari che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 dicembre 2021) La paura, il dramma, gli ospedali quasi al collasso: è in questo contesto che il grande cuore di Bergamo ha mostrato tutta la sua straordinaria forza, mettendo in campo energie, risorse e una marea di volontari che hanno contrastato l’avanzarepandemia. L’Accademia dello Sport per la Solidarietà ha fatto la sua parte, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione di interventi fondamentali che, nei momenti più bui degli ultimi due anni, hanno fatto sì che il territorio bergamasco abbia resistito e si sia rialzato. Ne sono la testimonianza i tanti caschi CPAP donati agli ospedali del territorio, la Tac mobile per la diagnosi precoce del Covid messa a disposizione del Bolognini di Seriate, l’ampliamento degli impianti d’ossigeno, la spinta decisiva per l’allestimento dell’ospedale da campo in Fiera prima e per i centri vaccinali poi, con tanti suoi volontari che ...

Advertising

Pontifex_it : Oggi desidero fare gli auguri a Caritas Internationalis per il suo 70esimo anniversario. Continuate a testimoniare… - borghi_claudio : Domani sarò a Siena per gli auguri di natale di @ConfidToscSud e per salutare sezione Lega e community (appuntament… - chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - bi_inthemood : RT @SorridodiJade: come capire che è l'onomastico di tua sorella in due passaggi: aprire la chat con bea leggere in messaggio 'Fai gli augu… - Antonella_O_O : @zpinningtop @Namast70961553 Se solo sapesse quanti 'auguri' gli stiamo mandando ..... -