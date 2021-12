Giuntoli | «Grande perdita non avere Spalletti in panchina»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “E’ unanonil mister in, è una presenza molto importante, riesce sempre a determinare qualcosa. Speriamo di superare questo handicap”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Cristianoai microfoni di Dazn nel prepartita di Napoli-Empoli, gara che il tecnico toscano dovrà seguire dalla tribuna dovendo scontare la seconda giornata di squalifica rimediata dopo l’espulsione con il Sassuolo. “Le parole di De Laurentiis su di lui? Le capisco e le condivido, il mister è untalento ma non lo scopriamo certo noi. Siamo molto contenti di averlo”.

