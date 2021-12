Giornalista Tg1 sequestrata in Romania da senatrice no vax – Video (Di martedì 14 dicembre 2021) La Giornalista del Tg1 Lucia Goracci in Romania sequestrata e aggredita da una senatrice no vax durante un’intervista. L’episodio viene documentato con un servizio. La troupe alla fine ha bisogno dell’intervento dell’ambasciata italiana. (raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Ladel Tg1 Lucia Goracci ine aggredita da unano vax durante un’intervista. L’episodio viene documentato con un servizio. La troupe alla fine ha bisogno dell’intervento dell’ambasciata italiana. (raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

