Ginevra Pisani lascia L’Eredità, ecco perché e cosa farà ora: il messaggio dell’ex “professoressa” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quella di ieri sera per Ginevra Pisani, professoressa de L’Eredità, quiz di Rai 1, è stata l’ultima puntata. La bella napoletana, infatti, ha lasciato il programma e da stasera al suo posto arriverà per la prima volta, dopo oltre 4.700 puntate, un professore, il modello Andrea Cerelli. Ginevra Pisana lascia L’Eredità: ecco perché e cosa farà ora “L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare” – inizia così il post di addio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quella di ieri sera perde, quiz di Rai 1, è stata l’ultima puntata. La bella napoletana, infatti, hato il programma e da stasera al suo posto arriverà per la prima volta, dopo oltre 4.700 puntate, un professore, il modello Andrea Cerelli.Pisanaora “, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare” – inizia così il post di addio ...

Advertising

CorriereCitta : Ginevra Pisani lascia L’Eredità, ecco perché e cosa farà ora: il messaggio dell’ex “professoressa” - Romanito_21 : @bubinoblog E , come ha detto Flavio, Dajeee @pisani_ginevra ???????? - UmbertoAmedeo : @pisani_ginevra Auguri Ginevra! Per il nuovo lavoro e per le feste ormai prossime. - gianlu_79 : Complimenti a @RaiUno , @insinnaflavio , @pisani_ginevra , @lui_samira @LEredita per la Vittoria con 3.095.000 17,… - Pisano1977 : RT @axelvassallo: Una domenica super speciale per i #Ghigliottinisti #Errditieri e #Triellers questa sera dalle ore 18:45 su @RaiUno con la… -