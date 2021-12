(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovi momenti di tensione al Grande Fratello Vip traSorge eAntinolfi. In occasione del party di sabato sera, l’imprenditore ha cercato di prendersi una bottiglia di vino ma senza riuscirci.una frecciatina adNel corso del party, con il cavatappi in mano, ha cercato di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Gianmaria attacca Soleil e lancia una bordata ad Alex: “Sanno fare solo le soap opera” – VIDEO - _Sibeling_ : vi rendete conto che questo tweet va a favore di Gianmaria e dimostra che lui 'attacca' Soleil ogni volta che quell… - Giovann45796763 : Le fan di SOLE stanno male Lei esce dal CONFESSIONALE attacca Gianmaria Gianmaria sente che lo sta denigrando per… - Giovann45796763 : #gfvip SoLEIL CHE ATTACCA GIANMARIA DICENDO CHE SENZA ALCOOL NN LIMONA DICO PERCHÉ ATTACCARE SEMPRE GIAN SOPHIE GI… - notpcorrectxx : Caso strano appena devono rinnovare il contratto: - Alex sclera che vuol andare via - Manuel si attacca a Lulú - So… -

Oltre al fatto che anche lei si apparta con Alex Belli o altri per parlare e sparlare di Miriana,, Sophie o il malcapitato di turno. Manila ha saputo cosa ha fatto Maria e non ha gradito , ...PerAntinolfi il fratello, per la Cipriani il fidanzato, per Katia un amico, per le ... Nelle settimane ne abbiamo viste di tutti i colori, prima la moglie Delia cheSoleil, i due che ...Al Grande Fratello Vip è andato in scena un litigio surreale tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi a causa di una bottiglia di vino che la bella corteggiatrice si è rifiutata di ...Al GF Vip Soleil pronuncia una bestemmia in diretta? Sarà squalificata per quelle parole? Sulla questione interviene anche Filippo Nardi ...