Gianluca Vacchi | “Assolto dopo 18 anni Mi tolsero 170 milioni | mi sono inventato una vita su Instagram perché quella reale era troppo opprimente”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)18il fatto non sussiste”. A deciderlo è stato il tribunale di Parma il 10 dicembre scorso. Il noto imprenditore e influencer era stato accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nel processo ‘Parmatour’, uno dei filoni relativi all’inchiesta sul crac Parmalat. “Il lungo percorso processuale dà atto adella sua assoluta onestà”, ha commentato l’avvocato Guido Magnisi, legale del volto noto di. I fatti – ha ricostruito l’Ansa – si riferivano all’operazione Last Minute Tour, tra il 2001 e il 2002, quando la società Last Minute – di cuiera detentore della partecipazione azionaria – fu ceduta alla Hit, galassia del turismo del ...

viene assolto dopo 18 anni e parla per la prima volta dei capi di accusa, del processo e di come ha costruito la sua attività nel frattempo. In una lunga intervista al Corriere della ...sposerà Sharon Fonseca . 'Non gliel'ho ancora chiesto, ma…' , rivela al Corriere della Sera . L'imprenditore 54enne, accusato di bancarotta in un filone del crac Parmalat, ...Gianluca Vacchi sposerà Sharon Fonseca. “Non gliel’ho ancora chiesto, ma…”, rivela al Corriere della Sera. L’imprenditore 54enne, accusato di bancarotta in un filone del crac Parmalat, assolto dopo 18 ...Gianluca Vacchi viene assolto dopo 18 anni e parla per la prima volta dei capi di accusa, del processo e di come ha costruito la sua attività nel frattempo ...