GFVIP: SIGNORINI IN BRODO DI GIUGGIOLE TRA IL BACIO ALEX-SOLEIL E IL RITORNO DI DELIA (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stasera, lunedì 13 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventisettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso SIGNORINI con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ecco le anticipazioni del GFVIP. È giunto il momento della resa dei conti vis a vis tra ALEX Belli e DELIA Duran. L’attore nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun videomessaggio dalla famiglia. Questa sera ALEX potrà finalmente avere un colloquio chiarificatore con la moglie. Come reagirà SOLEIL Sorge che poche ore fa ha baciato ALEX? Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati. Sarà davvero così? Altro momento clou al GF Vip. I ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Stasera, lunedì 13 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventisettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonsocon Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Ecco le anticipazioni del. È giunto il momento della resa dei conti vis a vis traBelli eDuran. L’attore nelle ultime ore ha avuto una forte crisi anche per non ricevuto nessun videomessaggio dalla famiglia. Questa serapotrà finalmente avere un colloquio chiarificatore con la moglie. Come reagiràSorge che poche ore fa ha baciato? Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati. Sarà davvero così? Altro momento clou al GF Vip. I ...

