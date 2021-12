Gf Vip | Telefonata Improvvisa | Manila Nazzaro Lascia il Reality!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tra poche ore, si scoprirà chi tra i concorrenti ancora nella Casa del Grande Fratello Vip, deciderà di abbandonare e chi invece accetterà di proseguire la propria avventura. Tra i Vipponi che dovrebbero dire addio al gioco c’è. L’ex Miss Italia infatti, dopo aver ricevuto una inaspettata, sembra aver cambiato i suoi piani e aver deciso dire il bunker di Cinecittà prima di Natale. Ecco tutti i dettagli!pronta are il Gf Vip: le ultime novità Tra poche ore sapremo in diretta TV chi tra i concorrenti ancora in gioco deciderà di abbandonare la Casa di Cinecittà prima di Natale. Tra coloro che dovrebbero uscire dalla porta rossa dovrebbe esserci Aldo Montano che, in più occasioni, ha manifestato la sua volontà di trascorrere il Natale con i ...