GF Vip | Soleil Sorge bacia Alex Belli per ripicca | “Lo senti questo? È falso”

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è sempre più in difficoltà. Nel corso delle ultime settimane, la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, si è trasformata in un vero e proprio incubo. La sua incapacità di prendere una decisione definitiva, ha spintoa giocargli un brutto tiro. L’attore è rimasto di stucco e, poco dopo, ha avuto una reazione davvero inaspettata., probabilmente a causa della delusione subita, ha incanalato la sua rabbia in un’azione che ha scosso gli animi del pubblico e degli altri concorrenti del reality di Canale 5. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Davide Silvestri contro: “Sapeva che la porta rossa era chiusa”riceve un bacio ...

Advertising

infoitcultura : 'È una sconcezza'. Alex Belli lo ha fatto con Soleil Sorge, le telecamere del GF Vip riprendono tutto: 'Ecco com'è… - infoitcultura : Alex Belli tocca il seno a Soleil, il video e la frase senza freni al GF Vip fa insorgere il web: “Che schifo” - infoitcultura : GF Vip 6, Alex stuzzica i bottoni di Soleil e ride: “E’ piatta” | La reazione di Soleil - infoitcultura : GF Vip 6: Alex Belli e Soleil Sorge si baciano, ma c’è un colpo di scena - infoitcultura : GF Vip, messaggio inatteso per Alex Belli e Soleil Sorge: “Gli occhi non mentono” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Alex Belli si ritirerà dalla casa de l Grande Fratello. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo e confidenziale.però pare non l'abbia presa affatto bene e si sarebbe ......ci sarebbero conferme o smentite in merito alla decisione di Manila Nazzaro di lasciare il GF. ...tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro (...Furioso litigio tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip: i due danno vita a una sceneggiata estremamente furiosa, dovuta alla volontà dell’attore di lasciare il reality show di ...Alex Belli si ritirerà dalla casa del Grande Fratello Vip. L'attore ha confessato tutto alla sua speciale amica Soleil, con cui in questi mesi è nato un rapporto molto intimo ...