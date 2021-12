GF Vip | Soleil all’Isola dei Famosi?

(Di lunedì 13 dicembre 2021)è la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 2021, per questo ha ricevuto un’ottima proposta da parte di Mediaset. Scopriamo cosa condurrà la ragazza. È in dubbio cheè la nuova stella del Grande Fratello Vip 2021, tra critiche, elogi e gossip rimane comunque la grande protagonista della sesta edizione del GF Vip. Grazie alla sua forte personalità, al rapporto con Alex e ai continui scontri all’interno della Casa si è rivelata essere la Regina della casa più spiata d’Italia. L’ex corteggiatrice di uomini e Donne è ormai al centro del gossip, soprattutto per l’ambiguo rapporto con Alex Belli, attore di Cento vetrine. Per il grande successo riscontrato sembrerebbe che i vertici Mediaset stiano considerando di affidarle la conduzione di un programma. Di cosa si tratta? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è sulla bocca degli ...

Advertising

Catia90966348 : Alla produzione del GF VIP....soleil ...Siluratela!!!! - zazoomblog : “Cafona e maleducata fuori!”. GF Vip bufera su Soleil Sorge: il brutto gesto contro Gianmaria Antinolfi - #“Cafona… - nomeutentetina : RT @tempoweb: #SoleilSorge, bomba #Mediaset. 'Scelta dai piani alti' dove la vedremo dopo il Grande Fratello Vip #gfvip #soleil #tv #iltemp… - AnnaM23189 : RT @tempoweb: #SoleilSorge, bomba #Mediaset. 'Scelta dai piani alti' dove la vedremo dopo il Grande Fratello Vip #gfvip #soleil #tv #iltemp… - eloe : #gfvip hot. Alex tocca Soleil proprio lì: utenti furiosi. 'Che schifo' > -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Biagio D'Anelli ed il legame con Miriana Trevisan La ventiseiesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lo scorso venerdì 10 dicembre, è stata come di consueto ricca di sconvolgimenti ...Patrizia Pellegrino a ruota libera su Alex,e Gianmaria dopo il GfPatrizia ha rilasciato un'interessante intervista a Superguidatv in cui ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a ...L'ex Miss Italia ha reso noto di aver ricevuto una chiamata che l'ha costretta a rivedere i suoi piani: uscirà dal gioco ...Questa mattina, il risveglio dei nostri VIP sembra non arrivare mai, tranne che per i soliti mattinieri che si ritrovano in veranda per consumare la colazione, illuminati da un insolito sole di dicemb ...