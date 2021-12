GF Vip, “Sa fare solo le soap opera”: il duro attacco a Soleil arriva proprio da lui (Di lunedì 13 dicembre 2021) ; cosa è successo nella casa più spiata della tv. Momenti di grande tensione nella casa del GF Vip 6. Questa sera, i concorrenti sono tenuti a comunicare ufficialmente la loro decisione, dopo la notizia del prolungamento: lasciare la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) ; cosa è successo nella casa più spiata della tv. Momenti di grande tensione nella casa del GF Vip 6. Questa sera, i concorrenti sono tenuti a comunicare ufficialmente la loro decisione, dopo la notizia del prolungamento: lasciare la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

ADazzetti : RT @AlbertoSomma4: È mai possibile che ancora, voi VIP, rompete e affermate frasi senza logica e senza senso? Basta. Non bastano già i vari… - AngeloMietitore : @N_ic_k_ @comecassandra1 @repubblica io non te le chiedo perchè semplicemente sono più intelligente di te e so bene… - Heidy_VIP_ : @slayerairys Tesoro praticamente ciprian si è presentato a casa sua senza dire niente alla redazione (e ovviamente… - sepetrel : @mirkonicolino Scusami ma nel 2021 che non è il 2006 si può starsene con le mani in mano ? O peggio a fare le battu… - Roberto53402737 : RT @AlbertoSomma4: È mai possibile che ancora, voi VIP, rompete e affermate frasi senza logica e senza senso? Basta. Non bastano già i vari… -