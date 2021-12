GF VIP, oggi è il grande giorno: 4 concorrenti potrebbero abbandonare il reality (Di lunedì 13 dicembre 2021) In onda stasera una nuova puntata del grande Fratello Vip, quattro dei concorrenti potrebbero abbandonare la casa più spiata d’Italia, ecco chi sono grande attesa per la messa in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 13 dicembre 2021) In onda stasera una nuova puntata delFratello Vip, quattro deila casa più spiata d’Italia, ecco chi sonoattesa per la messa in onda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Lara_callegaro : RT @MondoTV241: GF Vip, Soleil bacia Alex poi lo lascia di sasso 'Falso come sei stato fino ad oggi con me' (VIDEO) #LaStasy #alexbelli #gf… - LeopoldoBraghi1 : @La7tv @Ariachetira signora Mirta richiamerei il signor Parenzo ad espressioni più consona all'orario e al tipo di… - MondoTV241 : GF Vip, Soleil bacia Alex poi lo lascia di sasso 'Falso come sei stato fino ad oggi con me' (VIDEO) #LaStasy… - ValentinaCharl : Un tempo I politici e i vip erano persone irraggiungibili. Oggi, con i social, li mandiamo a cag... un giorno sì e… - LobbaLuisa : RT @Zerovirgola2: Un uomo schivo. “Burioni tra i vip della Scala: ‘Spero di poter tornare presto nell’ombra’” Perchè rimandare a domani que… -