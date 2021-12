Gf Vip | incredibile Sophie | telefona alla mamma per avere l' approvazione su Gianmaria

Advertising

infoitcultura : Gf Vip: è successo qualcosa di incredibile in diretta, tutti sotto shock - zazoomblog : Gf Vip: è successo qualcosa di incredibile in diretta tutti sotto shock - #successo #qualcosa #incredibile - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: Questa sera verrà ufficialmente comunicato ai nostri Vipponi la data finale di questa edizione di Grande Fratello Vip.… - Lukinoo1518 : RT @GrandeFratello: Questa sera verrà ufficialmente comunicato ai nostri Vipponi la data finale di questa edizione di Grande Fratello Vip.… - ferettilauraa : RT @GrandeFratello: Questa sera verrà ufficialmente comunicato ai nostri Vipponi la data finale di questa edizione di Grande Fratello Vip.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip incredibile

Grande Fratello

Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: 'ha detto che le piace Gianmaria'. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound....colpo di scena fra i due gieffini. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finalmente ...e felici anche se in molti hanno visto in Manuel una strategia per arrivare in finale al GF6 .Sophie è riuscita a confrontarsi con sua madre al telefono e a sorpresa ha trovato la sua approvazione: “ha detto che le piace Gianmaria”. Foto: Ufficio Stampa Mediaset ...Manuel Bortuzzo fa una romantica dedica a Lulù Selassié e poi le dichiara finalmente i suoi sentimenti, incredibile colpo di scena fra i due gieffini ...