GF Vip | clamorosi sviluppi fra Manue e Lulù mentre spunta il famosissimo ex di lei

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo gli ultimi (importanti!)conl Bortuzzo,fuori un ex di, e non è un nome qualunque Fra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip,Selassié si è fatta indubbiamente notare, sia nel bene che nel male. Complice il suo carattere peperino, da alcuni apprezzato da altri ritenuto indisponente, la principessa di origini etiopi ha sicuramente attirato l’attenzione per la sua liaison nella casa conl Bortuzzo. Il tira e molla fra i due va avanti dall’inizio del programma, e nonostante i ripetuti due di picche, spesso ambigui, da parte dell’ex nuotatore, la giovanenon ha voluto gettare la spugna. Ed i risultati del suo corteggiamento sembrano dare l’esito sperato. LEGGI ANCHE => “Sono fatto ...

In questa sesta edizione del GFabbiamo assistito ad eventi del tuttoall'interno della casa. I nuovi amori nati, gli svariati litigi ancora in corso e le innumerevoli versioni sui ...... e tra l'altro confermato dai fan del 'GF', Soleil dopo l'ultima diretta del 10 dicembre ... L'ultima parola andrà agli autori e soprattutto ad Alfonso Signorini, ma difficilmente , salvo...Gf Vip 6, un’ex naufraga dell’Isola svela alcuni clamorosi aneddoti su Soleil Sorge: “Lei non interpreta un personaggio, è proprio così!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Valeria Marini, ormai la conosciamo e come tutti sappiamo spesso commette delle gaffe assurde, proprio come è successo nelle scorse ore.