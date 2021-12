GF Vip, Alex Belli annuncia l’abbandono: «Devo riprendere in mano la mia vita, la mia famiglia e la donna che amo». Lo farà davvero? – Video (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli - US Endemol Shine Alex Belli sarebbe pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. O, per lo meno, è questo quello che sta facendo credere ai suoi coinquilini. In vista della puntata di stasera, dove i concorrenti entrati in gioco a settembre dovranno decidere se rimanere fino a marzo, l’attore sembra infatti deciso a ritornare alla sua vita di tutti i giorni. Non tutti però accettano la sua volontà, in primis Soleil Sorge. La crisi di Alex, vera o falsa che sia, è iniziata lo scorso sabato, quando nessuno dei suoi parenti ha scelto di partecipare al Video per invogliarlo a stare ancora nel reality, spingendolo a fare una scenata di fronte alla porta rossa. Visto che la famiglia e la moglie Delia Duran si sono dissociati dai suoi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021)- US Endemol Shinesarebbe pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. O, per lo meno, è questo quello che sta facendo credere ai suoi coinquilini. In vista della puntata di stasera, dove i concorrenti entrati in gioco a settembre dovranno decidere se rimanere fino a marzo, l’attore sembra infatti deciso a ritornare alla suadi tutti i giorni. Non tutti però accettano la sua volontà, in primis Soleil Sorge. La crisi di, vera o falsa che sia, è iniziata lo scorso sabato, quando nessuno dei suoi parenti ha scelto di partecipare alper invogliarlo a stare ancora nel reality, spingendolo a fare una scenata di fronte alla porta rossa. Visto che lae la moglie Delia Duran si sono dissociati dai suoi ...

Advertising

tuttopuntotv : Davide Silvestri contro Alex Belli: “Sapeva che la porta rossa era chiusa” #GFVip6 #GFVip - giorgia03540535 : RT @FD22667: #gfvip Alex ha sbraitato dicendo parolacce esattamente come aveva già fatto Lulu,solo che Alfo a Lulu disse di uscire dalla po… - socialin21 : 'Grande Fratello Vip 6', per Alex Belli e Soleil Sorge la Glass Room diventa bollente - VicolodelleNews : #GfVip, Scoppia il dramma: #Alex Belli vuole abbandonare e #Soleil cade in depressione! Ma #KatiaRicciarelli non ci… - occhio_notizie : Alex Belli è sempre più senza freni con Soleil! Ecco cosa ha fatto?? #gfvip6 -