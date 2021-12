GF Vip 6 | anticipazioni stasera | 13 dicembre | eliminazioni e abbandoni

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi, 13, andrà in onda una puntata del Grande Fratello VIP che tutti stavamo aspettando. Sarà nell’appuntamento odierno, infatti, che scopriremo chi deciderà di uscire dal giocoe chi, invece, continuerà fino al 14 marzo. Ma non è finita qui, perché nella puntata di oggi ci saranno tante altre emozioni! Come ormai anche i concorrenti di quest’anno sanno il Grande Fratello Vip non finirà, 13

Grande Fratello: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli verso l'addio? Nella puntata di stasera del GFsi sapranno i nomi dei concorrenti che abbandoneranno la casa . Infatti Alfonso ...Dopo la puntata di venerdì, che è stata piena di colpi di scena, torna l'appuntamento del lunedì sera di Canale 5 con il Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini che da mesi, ormai, sta ottenendo un successo strepitoso. Record di ascolti e telespettatori sempre più appassionati alle storie dei 'vipponi', che ora ...Miriana Trevisan messa in difficoltà al Grande Fratello Vip dai fan: "Da sola splendi di più" Stamattina ci sono stati aerei per Gianmaria, Sophie e ...Anticipazioni della puntata lunedì 13 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di ...