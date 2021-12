GF Vip 6 | anticipazioni 13 dicembre Chi lascia la Casa?

Leggi su piusanipiubelli

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pubblico del Grande Fratello Vip aspettava la puntata di oggi davvero da molto tempo. Stasera, infatti, il programma di Canale 5 sarebbe dovuto finire ma, in realtà, è stato prolungato fino al 14 marzo. Quale dei vipponi deciderà di rimanere e chi, invece, dirà addio al programma? Il pubblico già da qualche tempo è a conoscenza del fatto che anche per questa sesta edizione il Grande Fratello durerà molto più di tre mesi. I vipponi nella, invece, avevano solo qualche sospetto ma venerdì scorso Alfonso ha confermato loro che il reality finirà solo il 14 marzo. Ai concorrenti, così, è stat data la possibilità di decidere se continuare il gioco o sere laoggi, data in cui scade il loro contratto. In questi giorni i vari personaggi del cast hanno avuto modo di confrontarsi con le famiglie e i manager, per capire cosa ...