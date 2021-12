GF Vip 6, Alex Belli urla e cerca di abbandonare la casa ma Andrea Zelletta lo ridicolizza (Di martedì 14 dicembre 2021) All’interno della casa più spiata d’Italia sta accadendo praticamente di tutto. Due dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, in questi giorni stanno dando il meglio. Stiamo parlando di Soleil Sorge e di Alex Belli, i quali ormai non si nascondono più e si stanno lasciando andare ai loro sentimenti. Ad ogni modo, il noto attore sembra che sia stato anche assalito dai sensi di colpi e da tanta confusione in questi giorni. Alex Belli tenta di abbandonare la casa del Grande fratello vip Nei giorni scorsi, Alex avrebbe anche tentato di lasciare la casa del Gf vip tra urla e pugni dati a porte e muri. Insomma, Alex sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe provato a ... Leggi su cityroma (Di martedì 14 dicembre 2021) All’interno dellapiù spiata d’Italia sta accadendo praticamente di tutto. Due dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, in questi giorni stanno dando il meglio. Stiamo parlando di Soleil Sorge e di, i quali ormai non si nascondono più e si stanno lasciando andare ai loro sentimenti. Ad ogni modo, il noto attore sembra che sia stato anche assalito dai sensi di colpi e da tanta confusione in questi giorni.tenta diladel Grande fratello vip Nei giorni scorsi,avrebbe anche tentato di lasciare ladel Gf vip trae pugni dati a porte e muri. Insomma,sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe provato a ...

