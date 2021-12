Gerry Scotti si sbottona sulla regina della tv: “Nella stanzetta privata…” – VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il simpatico presentatore ha voluto raccontare un episodio davvero particolare che ha incuriosito molto i numerosi ammiratori. Gerry Scotti è certamente è uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il simpatico presentatore ha voluto raccontare un episodio davvero particolare che ha incuriosito molto i numerosi ammiratori.è certamente è uno dei volti televisivi più apprezzati dal pubblico… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Gerry Scotti, la tremenda notizia: sta sotto di 1 milione - infoitcultura : Gerry Scotti, la confessione ascoltata è da brividi: “Sono più povero di quando ho iniziato” - infoitcultura : Gerry Scotti, è stato per anni il marito di un'attrice famosa: ecco di chi si tratta - elveticaM : La differenza la fanno gli ospiti.. Mengoni e Ferilli ad Amici e Gerry scotti e company a Verissimo. A Domenicain p… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Gerry Scotti a un anno dal Covid: 'Per fortuna non ho avuto strascichi, mi ha aiutato mia nipote' #gerryscotti https:… -