Gerry Scotti ricorda Raffaella Carrà: il retroscena che nessuno sapeva (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gerry Scotti, ospite a Verissimo, ha raccontato un retroscena su Raffaella Carrà che nessuno sapeva. Ecco in che modo l’ha conosciuta Gerry Scotti è uno dei volti tra i più amati in televisione. Partito dalla radio, ha poi conquistato il pubblico del piccolo schermo imponendosi come uno dei conduttori tra i più apprezzati, presentando programmi che Leggi su youmovies (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ospite a Verissimo, ha raccontato unsuche. Ecco in che modo l’ha conosciutaè uno dei volti tra i più amati in televisione. Partito dalla radio, ha poi conquistato il pubblico del piccolo schermo imponendosi come uno dei conduttori tra i più apprezzati, presentando programmi che

Advertising

ermatassa1 : @Accorto_Manzo @k11_kaori Stavo per postare la stessa gif di Gerry Scotti - infoitcultura : Gerry Scotti: 'Non parlai con i miei genitori per 6 mesi'/ 'Mi volevano avvocato ma…' - infoitcultura : Gerry Scotti a Verissimo: il ricordo di Raffaella Carrà | Video Mediaset - infoitcultura : Gerry Scotti riceve un regalo a Verissimo: “Emozione veramente grande” - infoitcultura : Gerry Scotti chi è l’ex moglie e perchè è finita -