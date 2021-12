Genoa-Salernitana: data, orario e diretta tv sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di lunedì 13 dicembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Genoa-Salernitana, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Ritorna la Coppa nazionale quindi, dopo i primi turni estivi. In gara secca, le vincenti di questi turni andranno ad affrontare ad inizio anno le squadre più blasonate del movimento calcistico Italiano. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 dicembre alle ore 21:00; la diretta televisiva sarà affidata ad Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. DOVE E QUANDO VEDERE VENEZIA-TERNANA DOVE E QUANDO VEDERE UDINESE-CROTONE DOVE E QUANDO VEDERE HELLAS ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) La, l’, latv e streaming di, match valevole per idi finale della. Ritorna lanazionale quindi, dopo i primi turni estivi. In gara secca, le vincenti di questi turni andranno ad affrontare ad inizio anno le squadre più blasonate del movimento calcisticono. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 14 dicembre alle ore 21:00; latelevisiva sarà affiad1. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. DOVE E QUANDO VEDERE VENEZIA-TERNANA DOVE E QUANDO VEDERE UDINESE-CROTONE DOVE E QUANDO VEDERE HELLAS ...

Advertising

FiorinoLuca : Squadre con meno reti segnate in casa in campionato: Salernitana 5 Genoa 8 Spezia 9 JUVENTUS 9 - 1893_fs : @museodelgenoa 1966/67 Petrini Grosso EFerrari Emoli Rivara Mascheroni (Boero) Derlin Caocci Bassi Campora Btambill… - pianetagenoa : Genoa-Salernitana, probabili formazioni: Sheva pensa a Kallon-Destro in attacco - - Telespazio1 : Genoa-Salernitana, in programma martedì 14 dicembre alle ore 21:00, sarà diretta da Marco Serra di Torino… - notizie_milan : Coppa Italia, il Milan aspetta la vincente di Genoa-Salernitana -