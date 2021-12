Genoa-Salernitana coppa Italia | 14 dicembre ore 21 | 00 | formazioni ufficiali ufficiali | convocati | quote | pronostici

Advertising

FiorinoLuca : Squadre con meno reti segnate in casa in campionato: Salernitana 5 Genoa 8 Spezia 9 JUVENTUS 9 - monicabertini : Meno abbronzati rispetto a quest’estate ma ancora più carichi per questa 3 giorni di #CoppaItalia. 8 partite e altr… - sportli26181512 : Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Destro dal 1', gioca Vergani con Djuric: Ecco le formazioni ufficiali d… - granatissimi : COPPA ITALIA. Genoa-Salernitana, la diretta web del match - AntonioTisi : Dalle 20.55, continua la #CoppaItalia con #ZonaCesarini su @Radio1Rai e @Radio1Sport. La cronaca di Genoa-Salernit… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Salernitana

Le formazioni ufficiali dimatch che mette in palio gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Entrano nel vivo i sedicesimi di finale e la partita è in programma alle 21:00 di martedì 14 dicembre. Chi ...DIRETTA: I TESTA A TESTA La diretta disi avvicina, possiamo ricordare che naturalmente c'è un precedente molto recente, cioè la partita della settima giornata dell'attuale ...Le formazioni ufficiali del sedicesimo di finale di Coppa Italia La prima giornata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia si chiude con Genoa-Salernitana, match in programma al Marassi con fischio d ...Genoa e Salernitana si incrociano ma non si tratta di una sfida per la salvezza. Al Ferraris si scende in campo per il secondo turno di Coppa Italia, una partita che forse nessuna delle due squadre av ...