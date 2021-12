Genoa-Salernitana (coppa Italia, 14 dicembre ore 21:00): formazioni ufficiali ufficiali, convocati, quote, pronostici, rossoblu con Ekuban e Destro in attacco (Di lunedì 13 dicembre 2021) Potrebbe essere uno scontro della parte bassa della classifica per ottenere preziosi punti salvezza, invece Genoa e Salernitana sono rivali anche in coppa Italia per provare a regalarsi almeno una piccola soddisfazione che finora è mancata in campionato a entrambe le squadre. I rossoblu vengono dalla sconfitta 3-1 contro la Sampdoria nel derby e la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 13 dicembre 2021) Potrebbe essere uno scontro della parte bassa della classifica per ottenere preziosi punti salvezza, invecesono rivali anche inper provare a regalarsi almeno una piccola soddisfazione che finora è mancata in campionato a entrambe le squadre. Ivengono dalla sconfitta 3-1 contro la Sampdoria nel derby e la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

FiorinoLuca : Squadre con meno reti segnate in casa in campionato: Salernitana 5 Genoa 8 Spezia 9 JUVENTUS 9 - monicabertini : Meno abbronzati rispetto a quest’estate ma ancora più carichi per questa 3 giorni di #CoppaItalia. 8 partite e altr… - angelo35158001 : @FraPol30 Non solo stasera la salernitana gioca la c Italia con il Genoa e venerdì giocherà con l’Inter - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali -