Gatti di Santa Lucia, la ricetta di Fulvio Marino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi è Santa Lucia e Fulvio Marino non fa mancare la ricetta giusta per il 13 dicembre, la ricetta dei Gatti di Santa Lucia. Antonella Clerici è entusiasta della nuova ricetta, anche se poi la base è sempre un po’ quella per le brioches però le ricette della tradizione sono importanti, vanno sempre mostrate. Il risultato dei Gatti di Santa Lucia è davvero delizioso, è uno degli impasti di Fulvio Marino da provare perché è una delle ricette dolci perfette non solo in questi giorni ma sempre. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno ecco la ricetta di Fulvio Marino per fare i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 13 dicembre 2021) Oggi ènon fa mancare lagiusta per il 13 dicembre, ladeidi. Antonella Clerici è entusiasta della nuova, anche se poi la base è sempre un po’ quella per le brioches però le ricette della tradizione sono importanti, vanno sempre mostrate. Il risultato deidiè davvero delizioso, è uno degli impasti dida provare perché è una delle ricette dolci perfette non solo in questi giorni ma sempre. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno ecco ladiper fare i ...

