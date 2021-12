Freddo, il Comune di Salerno potenzia il suo piano per i senzatetto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Da venerdì 11 dicembre e fino alla metà del mese di aprile, nell’ambito del “piano Freddo” del Comune di Salerno, ha aperto il dormitorio per persone senza fissa dimora presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa, in via Gramsci 33. L’obiettivo, come ogni anno, è di aiutare i senzatetto presenti sul territorio a superare le fredde notti invernali e offrire loro, nel periodo più duro dell’anno, un ricovero e un punto di riferimento aggiuntivo a quelli già esistenti. Il servizio di accoglienza nasce dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, attraverso la Caritas Diocesana e la Fondazione Caritas Salerno (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e braccio operativo della Caritas diocesana), e il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da venerdì 11 dicembre e fino alla metà del mese di aprile, nell’ambito del “” deldi, ha aperto il dormitorio per persone senza fissa dimora presso la Chiesa della Medaglia Miracolosa, in via Gramsci 33. L’obiettivo, come ogni anno, è di aiutare ipresenti sul territorio a superare le fredde notti invernali e offrire loro, nel periodo più duro dell’anno, un ricovero e un punto di riferimento aggiuntivo a quelli già esistenti. Il servizio di accoglienza nasce dalla collaborazione tra l’Arcidiocesi-Campagna-Acerno, attraverso la Caritas Diocesana e la Fondazione Caritas(ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e braccio operativo della Caritas diocesana), e il ...

