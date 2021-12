Francesco e gli invisibili: il Papa incontra gli ‘ultimi’ domenica 19 dicembre su Canale5 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Papa Francesco incontra gli ultimi Un faccia a faccia speciale. Non con i potenti della terra, ma con quattro persone comuni, per molti “invisibili”, portatrici di altrettante esperienze di vita. Il particolare incontro che Papa Francesco ha tenuto in Vaticano è stato ripreso in esclusiva mondiale dalle telecamere di Mediaset: l’emittente lo trasmetterà domenica prossima – 19 dicembre – dopo il Tg5 delle 20. Il Santo Padre, in particolare, si è confrontato con un ergastolano, una senzatetto, una scout diciottenne e una donna che ha subito abusi. Ne è uscito un docu-evento (“Francesco e gli invisibili – Il Papa incontra gli ultimi“) che racconterà al pubblico la reazione di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021)gli ultimi Un faccia a faccia speciale. Non con i potenti della terra, ma con quattro persone comuni, per molti “”, portatrici di altrettante esperienze di vita. Il particolare incontro cheha tenuto in Vaticano è stato ripreso in esclusiva mondiale dalle telecamere di Mediaset: l’emittente lo trasmetteràprossima – 19– dopo il Tg5 delle 20. Il Santo Padre, in particolare, si è confrontato con un ergastolano, una senzatetto, una scout diciottenne e una donna che ha subito abusi. Ne è uscito un docu-evento (“e gli– Ilgli ultimi“) che racconterà al pubblico la reazione di ...

