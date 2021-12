Francesca ed Eugenio di UeD | spunta la foto Prima il gossip | ora la conferma della coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Uomini e Donne, crisi disuperata. I fan possono tornare a dormire sogni più sereni. Infatti, nonostante un momento non del tutto molto felice vissuto tra l’ex tronista e la fidanzata, i sentimenti hanno avuto la meglio. Un allontanamento che non è mai stato spiegato nel dettaglio, ma che lasembra aver superato alla grande. Ecco di chi si tratta. Non potevamo che parlare proprio di loro, ovvero diDel Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, eColombo, ex tronista del dating show, che attraverso un post reso pubblico su Instagram hanno lasciato intendere che la vita diabbia ripreso in mano le redini del loro rapporto. Lo scatto mostra i due felici e innamorati con una cornice da sogno. I fan non potevano che omaggiare la lieta notizia con una ...