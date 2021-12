Formula Uno, la Mercedes protesta due episodi al Gp di Abu Dhabi: respinti i ricorsi (Di lunedì 13 dicembre 2021) La Mercedes presenta una doppia protesta formale dopo il Gran Premio di Abu Dhabi che ha laureato Max Verstappen campione del mondo con la Red Bull. La Fia boccia entrambi i ricorsi: il Mondiale è di Verstappen. La Mercedes, team di Lewis Hamilton, ha ravvisato 2 irregolarità nelle fasi finali della gara, prima che la safety car lasciasse la pista e consentisse di riprendere la corsa. Secondo il team guidato da Toto Wolff, Verstappen – al momento secondo dietro Hamilton – avrebbe violato l’articolo 48.8 del regolamento portando il muso della propria monoposto davanti alla Mercedes di Hamilton in regime di safety car. Gli steward della Fia hanno respinto il reclamo. La Mercedes ha quindi contestato la decisione del direttore di corsa, Michael Masi: ad alcuni piloti ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lapresenta una doppiaformale dopo il Gran Premio di Abuche ha laureato Max Verstappen campione del mondo con la Red Bull. La Fia boccia entrambi i: il Mondiale è di Verstappen. La, team di Lewis Hamilton, ha ravvisato 2 irregolarità nelle fasi finali della gara, prima che la safety car lasciasse la pista e consentisse di riprendere la corsa. Secondo il team guidato da Toto Wolff, Verstappen – al momento secondo dietro Hamilton – avrebbe violato l’articolo 48.8 del regolamento portando il muso della propria monoposto davanti alladi Hamilton in regime di safety car. Gli steward della Fia hanno respinto il reclamo. Laha quindi contestato la decisione del direttore di corsa, Michael Masi: ad alcuni piloti ...

Advertising

c2amaranello : RT @Edoardoleicorre: Avete notato come tutti quelli che ieri lascivano o la formula uno o il team si sono ritirati prima della fine così no… - IM_Cisalpino : Se questo gol l'avessero fatto quelli che perdono a testa alta, Sky avrebbe fatto uno speciale in tre puntate. Ier… - renatovergoni : @letiziadavoli Sappiamo che sei da formula uno..!!!!! - ale_x_lando4 : RT @ikoiko0304: Volevo ringraziare la formula uno, perchè era da tantissimo che non mi appassionavo a qualcosa in questo modo. Mi ha fatto… - sportface2016 : #F1, Toto Wolff scatenato durante la festa: stage diving sulle note di Freed from desire -