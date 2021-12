Formazione | da Formazienda stanziati 50 mln nel biennio del Covid

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Neldella crisi, il fondo interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal, ha stanziato 50 milioni di euro per realizzare la qualificazione e la riqualificazione delle risorse umane.ha emanato di recente l’Avviso 2/2021 con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro che si aggiungono alla cifra del medesimo importo stanziata con l’Avviso 1/2021. Lo scorso anno, invece, le risorse indirizzate al rinnovamento delle competenze ammontavano a 30 milioni. “Stiamo facendo il possibile per rendere celere e praticabile la strada dell’innovazione – spiega il direttore di, Rossella Spada – e nel farlo siamo consapevoli che le varianti delseguitano a rappresentare un pericolo capace di mettere a rischio l’operatività delle aziende. Da qui l’importanza che ...

