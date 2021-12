Fontana su San Siro: «Anche Wembley ha mantenuto la memoria» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole Attilio Fontana ha parlato dell’abbattimento dello stadio San Siro. Le sue parole: SAN Siro – «A Milano si deve fare un nuovo stadio, su questo non c’è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo che Wembley è stato abbattuto, ma la memoria è stata comunque mantenuta» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Attilio, presidente della Regione Lombardia, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole Attilioha parlato dell’abbattimento dello stadio San. Le sue parole: SAN– «A Milano si deve fare un nuovo stadio, su questo non c’è alcun dubbio. Le squadre che competono ad alti livelli hanno bisogno di strutture che consentano di avere delle risorse aggiuntive importanti. Non dimentichiamo cheè stato abbattuto, ma laè stata comunque mantenuta» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

