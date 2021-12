Fontana “Giocattolo sospeso iniziativa per i bambini meno fortunati” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà uno sconto del 50% per la pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia”. Lo ha ricordato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana all’inaugurazione dell’appuntamento “Giocattolo sospeso”. ban/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Per ogni donazione Regione Lombardia offrirà uno sconto del 50% per la pista di pattinaggio a Palazzo Lombardia”. Lo ha ricordato il presidente di Regione Lombardia Attilioall’inaugurazione dell’appuntamento “”. ban/pc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Fontana “Giocattolo sospeso iniziativa per i bambini meno fortunati” - #Fontana #“Giocattolo #sospeso - CorriereCitta : Fontana “Giocattolo sospeso iniziativa per i bambini meno fortunati” - Italpress : Fontana “Giocattolo sospeso iniziativa per i bambini meno fortunati” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fontana 'Giocattolo sospeso iniziativa per i bambini meno fortunati' - -