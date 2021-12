Fondi, Christmas Street Food: Vigilia di Natale tra musica, sapori ed allegria nel cuore della città (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prosegue spedita la macchina organizzativa di Christmas Street Food a Fondi, enogastronomia e musica nel centro storico della città. L’appuntamento con l’aperitivo più atteso delle festività, che donerà ai vicoli del centro storico una magica atmosfera natalizia, è per venerdì 24 dicembre a partire dalle 11:30. Christmas Street Food Fondi Per l’intera giornata della Vigilia, il cuore della città diventerà il protagonista del cibo da strada, preparato sul momento dalle numerose attività che riempiranno Corso Appio Claudio e le varie piazze adiacenti. Dopo il primo brindisi i festeggiamenti accompagneranno l’intera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prosegue spedita la macchina organizzativa di, enogastronomia enel centro storico. L’appuntamento con l’aperitivo più atteso delle festività, che donerà ai vicoli del centro storico una magica atmosfera natalizia, è per venerdì 24 dicembre a partire dalle 11:30.Per l’intera giornata, ildiventerà il protagonista del cibo da strada, preparato sul momento dalle numerose attività che riempiranno Corso Appio Claudio e le varie piazze adiacenti. Dopo il primo brindisi i festeggiamenti accompagneranno l’intera ...

Advertising

CorriereCitta : Fondi, Christmas Street Food: Vigilia di Natale tra musica, sapori ed allegria nel cuore della città - News_24it : E’ in pieno fermento organizzativo a Fondi “Christmas Street Food”, l’evento che il 24 dicembre, distendendosi tra… - infotemporeale : Fondi / “Christmas Street Food”, l’aperitivo lungo corso Appio Claudio della vigilia di Natale - OscarsAngels : Ecco alcuni momenti dell'evento raccolta fondi per i bambini malati di cancro all’Ospedale Pediatrico Regina Marghe… - durlindana69 : RT @MaxxGhe: 10/12/1984. Esce il 45 giri del brano 'Do They Know It's Christmas': -