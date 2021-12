Fondazioni lirico-sinfoniche | audizione di Roberto Bolle

(Di lunedì 13 dicembre 2021) ROMA – Mercoledì 15 dicembre la Commissione Cultura della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulle, svolgerà l’del primo ballerino étoile della Scala di Milano,. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio. L'articolo L'Opinionista.

... in cui la cultura, lee i grandi teatri stanno soffrendo in maniera devastante gli ... Infine, l'annuncio dello spettacolo che aprirà la 48° edizione: 'Delitto e Castigo', dramma...in merito all' indagine conoscitiva sulle- sinfoniche, ha svolto, in videoconferenza, le seguenti audizioni: Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma, Davide Bombana, ...ROMA - Mercoledì 15 dicembre la Commissione Cultura della Camera, in merito all'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico-sinfoniche, svolgerà ...Audizione del direttore del corpo di ballo in commissione Cultura: “A Palermo manca un’accademia ma c’è grande attenzione alla danza” ...